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Толчинский попал под сокрушительный силовой приём в матче со «Спартаком»

Нападающий СКА Сергей Толчинский в матче со «Спартаком» попал под сокрушительный силовой приём форварда красно-белых Максима Цыплакова.

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28-летний Толчинский в текущем сезоне сыграл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности четыре очка.

Напомним, СКА потерпел третье поражение подряд. С четырьмя очками подопечные Романа Ротенберга опустились на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА примет московское «Динамо» 15 сентября. «Спартак» отправится в гости к «Витязю» 14 сентября.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.