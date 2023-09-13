В «Спартаке» отреагировали на сенсационную гостевую победу над СКА с сухим счётом

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский отметил великолепную командую игру в исполнении красно-белых в победном матче со СКА (3:0).

«Все довольны, это маленькая песчинка, которая принесла радость болельщикам, а команде добавила уверенности. Обыгрывать лидеров нашего хоккея всегда приятно. Это даёт плюсы ребятам, ведь они понимают, что могут обыгрывать любого, происходит сплочение коллектива. В «Спартаке» вчера все показали характер, выполнили игровое задание, поставленное тренерским штабом. Ребята умеют играть, мастеров в команде много, просто нужно на каждый матч так настраиваться, а не так, как было в предыдущей встрече с «Адмиралом». Вратарь Патрик Рыбар, нападающий Иван Морозов – все молодцы, вся команда», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.