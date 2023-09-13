Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Сергачёв назвал главный страх хоккеиста

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв ответил на вопрос, что является главным страхом хоккеиста по его мнению.

«Главный страх хоккеиста? Когда колено в обратную сторону сгибается. У меня в этом году было такое, что нога застряла и колено в обратную сторону немножко выгнулось, хрустнуло. Я так испугался. Думал, поломался. Пришлось с игры уйти, на ногу наступать не мог. Но обошлось. А так, да, получить большую травму — это самый большой страх», — приводит слова Сергачёва Forbes.

Сергачёв набрал 64 (10+54) результативных балла в 79 матчах регулярного чемпионата — 2022/2023, что стало его лучшим показателем в карьере.

Ранее Сергачёв ответил на вопрос, считает ли себя американцем и рассказал, что раньше у него был синдром самозванца, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям.