Сергачёв рассказал, в чём уникальность Овечкина

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Саша Овечкин — большой человек. Во всех, во всех планах. Это просто большой человек. В чём уникальность Овечкина? Многие скажут, бросок. Но, на мой взгляд, чуйка. Он знает, где будет гол, он, как говорил канадский хоккеист Уэйн Гретцки: «Хороший хоккеист там, где шайба, а легенда — там, где она будет». И вот Овечкин знает, где шайба будет через полторы секунды», — приводит слова Сергачёва Forbes.ru

Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67».