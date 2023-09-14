Тренер «Динамо» Квартальнов: у нас шестая игра на выезде, но плакать мы точно не будем

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3).

«Как обычно, не хватает времени. Не могу команду упрекнуть. Чисто мелочи нам не позволили выиграть этот матч. Мы неплохо играли, у нас были хорошие моменты, но если «Трактор» блокировал броски, то мы – нет. В хоккее нужно стараться быть на линии огня, блокировать броски, не давать шанса, быть чуть сконцентированнее в обороне и реагировать на все эти отскоки. К сожалению, здесь не получилось. Моменты были, но ребята из противоположной команды передвигались, очень много блокировали броски. В конце чуть упростили и оно пошло, но поздно.

Сказался матч в Казани? Нет. Плакать мы точно не будем. У нас шестая игра на выезде, но дело в нас. Такое расписание, есть определённые маленькие вещи, которые не позволяют победить. Вот этот момент расстраивает. Мы начали сезон, немножко наелись. У нас не очень большая лавка, нагрузка ложится в том числе на защитников, и это идёт как снежный ком. Нужно приехать домой, чуть подзарядиться, но мы пока играем всегда на выезде. А молодёжь всегда будет играть неровно. Для меня важно только одно — чтобы они не мирились со своим состоянием. Сезон тяжёлый, но ты должен из себя выжимать и делать то, что нужно», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.