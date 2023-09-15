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Нападающий «Трактора» Дер-Аргучинцев высказался о победе в матче с минским «Динамо»

Нападающий «Трактора» Дер-Аргучинцев высказался о победе в матче с минским «Динамо»
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Нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» (3:2).

«Команда играла активно, получилось забить хорошие голы, в том числе в большинстве. В конце концентрация чуть-чуть упала, но мы довели игру до победы, отстояли третий период. Две пропущенные шайбы? Пытались играть активно, чтобы не давать сопернику ожить, но первый гол – игрок неожиданно попал в девятку с угла. В этом моменте нам чуть не повезло. Но ребята играли хорошо, молодцы, что в концовке выстояли «5х6», блокировали броски и вытащили победу.

Моя игра? Стараюсь в каждом матче. Чувствую себя очень хорошо, на сто процентов готовым, поэтому мне легче играть», — приводит слова Дер-Аргучинцева официальный сайт КХЛ.

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