«Ванкувер» — хорошая команда». Кузьменко поделился ожиданиями от второго сезона в НХЛ

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко рассказал о подготовке к новому сезону и о проблемах с питанием.

«Второй сезон в НХЛ? Я понимаю, что он будет сложнее. Я хочу выйти в плей-офф, да. Что я могу сделать для команды, так это стать лучше. Хорошо, я набираю много очков, но команда проигрывает. Если я буду играть в защите, это будет лучше для моей команды, да.

Думаю, у нас хорошая команда. У нас хорошие игроки, много лидеров. Пити, Миллси, Хагги (Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер, Куинн Хьюз. — Прим. «Чемпионата») — великолепные игроки НХЛ. И наш вратарь Тэтчер Демко. Многие другие игроки тоже хорошие парни. Для меня это очень интересный сезон и очень интересный сезон для нашей команды, потому что она не молода. Не старая, но и не молодая. В середине карьеры. Это хороший возраст для хорошего сезона», — приводит слова Кузьменко Sportsnet.