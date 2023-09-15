В матче между СКА и московским «Динамо» произошло несколько массовых потасовок

В матче СКА — «Динамо» Москва произошло несколько массовых стычек.

На 12-й минуте форвард гостей Егор Петухов из-за ворот выехал на пятачок, попытавшись проткнуть шайбу в нижний угол ворот СКА. Голкипер Юхан Маттссон щитком отразил бросок. После этого возникла массовая стычка перед воротами. Самым активным участникам — Петухову и Валентину Зыкову — выписали по две минуты за грубость.

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Через две минуты произошла ещё одна стычка. Эрик О'Делл в средней зоне влетел в Михаила Воробьёва. После этого хоккеисты команд чуть не устроили драку «пять на пять». По итогам эпизода Артём Сергеев и Александр Никишин получили по две минуты за грубость. О'Делла наказали малым штрафом за задержку соперника клюшкой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).