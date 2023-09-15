М. Бирюков: не считаю, что в СКА кризис, творческим игрокам нужно время на адаптацию

Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков прокомментировал игру СКА с московским «Динамо» (1:3), в котором армейцы потерпели четвёртое поражение подряд.
«Не считаю, что в СКА есть какой-то кризис. С самого начала было понятно, что команда обновилась после прошлого сезона: пришли более творческие игроки, которым нужно время на адаптацию, к партнёрам и системе игры. Видно, что не всё подошло в одинаковой форме. Если в прошлом сезоне команда в полном составе начала подготовку, то сейчас сборники начали её позже. Возможно, учитывая эти обстоятельства, СКА изменил подготовку к сезону. В прошлом команда идеально прошла регулярку, но в плей-офф не добились желаемого результата. Сейчас наверняка ставка сделана на подготовку к более длинному отрезку, поэтому на старте команда и выглядит более тяжёлой.
Видно, что нужно время Кадейкину, который долго восстанавливался после травмы, и Гальченюку, у которого вообще не было тренировок. А это центральная ось.
Многих лидеров лихорадит на старте. У того же ЦСКА четыре поражения в шести матчах, но все они найдут свою игру, в том числе и СКА. В команде запредельный уровень мастерства, тренеры знают, как выходить из подобных ситуаций. В том числе и Роман Ротенберг, он уже имеет солидный тренерский опыт.
Игра с «Динамо» была намного лучше, чем со «Спартаком». Подвели удаления и реализация. Нелогичная шайба в концовке после ошибки защитника предопределила результат», — сказал Бирюкову «Чемпионату».
- 15 сентября 2023
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