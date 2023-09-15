Ротенберг: когда у СКА будет полный состав, вы увидите хоккей, как в прошлом сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после матча с московским «Динамо» (1:3).
«Сегодня команда играла за Андрея Педана, он вылетел на очень долгое время. И так же в следующем матче команда выйдет играть за Андрея Педана. Это спорт, хоккей, такое бывает. Артём Земчёнок уже восстанавливается, ждём его в ближайшее время, так же, как и других ребят — Старков, Поляков. Когда у нас будет полный состав, вы увидите тот же хоккей, что был у нас в прошлом сезоне», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.
Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
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