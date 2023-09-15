The Hockey News назвал возможных конкурентов Овечкина в снайперской гонке НХЛ

Журналистка The Hockey News Кэрол Шрам поделилась мыслями о том, кто может навязать конкуренцию российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в гонке снайперов. Отсечкой обозревательница выбрала отметку в 50 шайб.

«В сезоне-1992/1993 команды забивали в среднем 3,63 гола за матч. В последующие 30 лет результативность снизилась примерно до трёх шайб за встречу или даже ниже — пока мы не вернулись в строй после укороченного сезона-2020/2021.

В прошлом году общая результативность увеличилась лишь незначительно: с 3,14 до 3,18 гола на команду за матч. Но что, вероятно, более важно, так это то, что всплеск сезона-2021/2022 сохранился. Эти цифры предполагают, что в следующем сезоне может произойти ещё один небольшой скачок — вероятно, недостаточный, чтобы количество представителей «клуба 50» стремилось к двузначному увеличению результатов, но, безусловно, достаточно, чтобы пять или более игроков снова достигли этой отметки.

Драйзайтль теперь является ближайшим соперником Овечкина: в каждом из последних трёх сезонов из 82 встреч он забивал по 50+ голов и был недалёк от темпа в 50 шайб в двух кампаниях, сокращённых из-за COVID. Если не считать травм — а Немецкая Машина, тьфу-тьфу-тьфу, никогда не ломается в регулярном сезоне — ему и Макдэвиду следует попробовать ещё один забег на 50 шайб, поскольку «Ойлерз» нацелились на возвращение Кубка Стэнли в Канаду.

Постоянная надёжность Пастрняка также делает его уверенным кандидатом, даже несмотря на то, что неясно, кто будет доставлять ему шайбу в этом году. А Остон Мэттьюс забил 40 голов в прошлом сезоне с больной рукой. Если он будет здоров, то также должен вернуться к отметке в 50 голов.

Учитывая, что в сегодняшней НХЛ упор делается на молодёжь, многие новички также могут добраться до 50 шайб. После сезонов с 42 и 40 голами поставите ли вы против Мэттью Ткачука — после того, что он показал прошлой весной? А как насчёт выдающегося Тейджа Томпсона, забросившего 38 и 47 шайб в качестве лидера быстро улучшающегося «Баффало Сэйбрз»? Или Кирилл Капризов, который забил 47 голов в сезоне-2021/2022, но ограничился 40 в прошлом году, когда сыграл всего 67 матчей?

Чуть дальше на радар: не прозевайте Картера Вераге. Будучи запасным игроком в начале своей карьеры, который не мог дебютировать в НХЛ до сезона-2019/2020, в прошлом чемпионате 28-летний хоккеист улучшил свои результаты на 50%, забив 42 гола за «Флориду Пантерз».

Сможет ли Вераге, имеющий контракт на $ 4,2 млн ещё на два года, снова удивить нас и сделать шаг в «клуб 50»?

Поговорим и о финалистах Кубка Стэнли: с 26 голами в 40 матчах Джек Айкел шёл по графику более 50 шайб, когда он выиграл «Хоби Бейкер Эворд», будучи первокурсником Бостонского университета в сезоне-2014/2015, прямо перед тем, как его выбрали вторым на драфте. Карьера Айкела была такой одиссеей, что его чистое голевое мастерство по большей части упускалось из виду. Но, даже несмотря на всё, через что ему пришлось пройти в «Баффало», до досрочного завершения сезона-2019/2020 он забил 36 голов в 68 матчах — это темп примерно 43 шайб [за полный сезон].

Не удивляйтесь, если теперь, будучи здоровым и со всей своей развязностью обладателя Кубка Стэнли, Айкел разразится в нападении с «Вегасом» в этом сезоне», — приводит слова Шрам The Hockey News.