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Иван Федотов выйдет в старте ЦСКА на дерби со «Спартаком», это его четвёртый матч в сезоне

Иван Федотов выйдет в старте ЦСКА на дерби со «Спартаком», это его четвёртый матч в сезоне
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Сегодня, 16 сентября, состоится очередной матч сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Спартаком». Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Стал известен стартовый состав армейцев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов сыграет свой четвёртый матч в старте москвичей.

Состав ЦСКА:

Федотов (Шарыченков);
Классон — Нестеров, Слепышев — Светлаков — Карнаухов;
Дыбленко — Провольнев, Мамин — Соркин — Григоренко;
Диц — Макаров, Окулов — Каменев — Плотников;
Ибрагимов, Долженков — Мингачёв — Панкратов; Юртайкин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что в предыдущих трёх матчах в старте Федотов одержал лишь одну победу.

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