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«Нас решили встряхнуть». Шарипзянов — об изменениях в розыгрыше большинства «Авангарда»

«Нас решили встряхнуть». Шарипзянов — об изменениях в розыгрыше большинства «Авангарда»
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (5:1).

«Да, хороший матч провели. К сожалению, пропустили ненужный гол после передачи из-за ворот, но будем работать. Хорошо, что это случается сейчас, в начале сезона. Здорово сыграло большинство, меньшинство выстояло, и хорошо, что шайба зашла в ворота в эпизоде с пятым голом. Хотелось, чтобы его на Мишурова записали, но он не задел шайбу. Поменялись защитники в спецбригадах большинства? Я не думаю, что это прямо изменение, просто, так скажем, нас решили встряхнуть немного, потому что не шло дело. Но всё равно мы понимаем, кто у нас основной атакующий защитник, кто берёт на себя основную ношу в большинстве. Я только за то, чтобы Шулак забирал это время, набирал свои очки, потому что у него отличное видение площадки и хороший бросок.

Конечно, облегчение после двух голов в большинстве есть, но не думаю, что сильно процент поднялся реализации. Последний раз я смотрел — было около 11%, а чтобы хорошо играть в плей-офф, нужно что-то около 30%. Так что будем стремиться улучшать этот момент», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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