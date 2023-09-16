«У нас есть для этого противоядие». Ларионов назвал слабые стороны «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался после поражения во встрече с «Ак Барсом». Нижегородцы проиграли 3:4, несмотря на то что имели преимущество в две шайбы по ходу матча — 2:0. Ларионов назвал слабые стороны «Торпедо». Кроме того, главный тренер нижегородцев поделился мыслями о колоссальном преимуществе «Ак Барса» по количеству силовых приёмов — 13:4.
«В первом периоде было 13:4 по силовым приёмам в пользу «Ак Барса», был ли обескуражен такой игрой соперника? Да, мы готовились к такой игре. Толкаться и выигрывать единоборства — это не наша лучшая сторона. Мы не хотим быть слишком сильными, ведь хоккей — это движение, мысль. Предупреждал наших игроков. У нас есть для этого противоядие, и мы провели первый период просто фантастически в плане эстетики игры. Могли забросить не одну шайбу, а больше. Удачная игра защитников и вратаря «Ак Барса» не дали нам это сделать. Ожидали, что команда соперника опытнее нас. У нас — молодёжь. Это часть игры», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Ак Барса».
- 16 сентября 2023
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