Журналист — о рекорде Гретцки: Овечкин гонится за невозможным, но продолжает идти вопреки

Журналист вашингтонского издания Monumental Sports Network, ранее называвшегося NBC Sports Washington, Мэтт Вейрих поделился мнением о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.

«Возможно, самым существенным препятствием для темпа результативности Ови является влияние, которое система игры в большинстве от нового главного тренера Спенсера Карбери окажет на успех его спецбригад. Алекс является рекордсменом по количеству голов в большинстве в истории НХЛ, и только дважды за свою карьеру ему не удавалось финишировать с двузначным числом шайб, заброшенных при розыгрыше лишнего.

Овечкин по-прежнему был продуктивен при игре в большинстве в прошлом сезоне (14 голов), и «Кэпиталз» надеются, что система Карбери позволит остальным игрокам команды вокруг него стать лучше. Чем больше способов для взятия чужих ворот будет у «Вашингтона» благодаря использованию преимуществ игрока, тем больше шансов наносить открытые броски из своего «офиса» будет у Овечкина.

Готовясь к сезону, когда ему будет уже 38 лет, Алекс находится на редкой территории, где единственным прецедентом такого уровня успеха является он сам. Он является рекордсменом по количеству голов, забитых игроком за сезон в возрасте 34 (48), 36 (50) и 37 (42) лет — и повторение любого из этих результатов позволило бы ему превзойти отметку Бретта Халла (37) как главного снайпера в 38-летнем возрасте.

История показывает, что Овечкин гонится за невозможным, но он продолжает идти вопреки до такой степени, что Гретцки болеет за то, чтобы он смог это сделать. После выхода на второе место в прошлом сезоне, когда он обогнал Горди Хоу, на счету которого 801 шайба, теперь перед ним стоит только Великий. Кампания-2023/2024 даёт ему шанс добиться серьёзных успехов», — приводит слова Вейриха Monumental Sports Network.