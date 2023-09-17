Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с днём рождения

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с 38-летием.
«От всей души поздравляю Александра Овечкина с днём рождения!
Саня, ты настоящая легенда мирового хоккея! Я горжусь тем, что мы вместе работали в сборной, усердно трудились, чтобы радовать болельщиков ярким хоккеем и приносить России победы.
Овечкин невероятно много делает для нашего хоккея — не только на льду, но и за его пределами. Сегодня он главный посол российского хоккея в всем мире. Благодаря ему миллионы людей проникаются любовью к игре, начинают поддерживать сборную России.
Саша, желаю тебе множества красивых побед на всех направлениях! Пусть бросок всегда будет мощным и точным, пусть партнёры всегда поддерживают, пусть здоровье позволяет играть ещё много-много лет. Уверен, ты обязательно превзойдёшь рекорд великого Уэйна Гретцки — лишь бы не было травм. Для нас ты уже рекордсмен! С днём рождения!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.
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