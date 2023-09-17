В Daily Faceoff оценили вратарскую линию «Нью-Йорк Рейнджерс» перед новым сезоном

Журналист Мэтт Ларкин оценил вратарскую линию «Нью-Йорк Рейнджерс», в которой в новом сезоне сыграют Игорь Шестёркин и Джонатан Куик.

«Шестёркину будет нелегко повторить свой волшебный сезон-2021/2022. Шестёркин провёл в стартовом составе 58 игр, что стало рекордным для его карьеры. Это была всего лишь восьмая по величине нагрузка в лиге, но, поскольку Игорь играет в таком атлетичном стиле, 58 стартов для обычного вратаря равняется 65 для него.

Он не создан для того, чтобы быть настоящей рабочей лошадкой, что сделало подписание Джонатана Куика вторым номером особенно странным и рискованным решением. Куик был Шестёркиным своей эпохи, самым атлетичным вратарём лиги на пике карьеры, и это относительно быстро измотало тело Джонатана. В идеале «Рейнджерс» должны были подписать вратаря, на которого они могли бы рассчитывать в течение 25 с лишним матчей, сохраняя при этом Шестёркина свежим. Вместо этого Куик — это склонный к травмам ветеран, который на протяжении полувека был одним из самых слабых вратарей в НХЛ. Куик сделал отличную карьеру, но в его нынешнем состоянии он может стоить «Нью-Йорку» нескольких побед», — сказано в статье.