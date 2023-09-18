Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Федотов во 2-й раз в сезоне выйдет в старте ЦСКА дважды подряд, он сыграет с «Локомотивом»

Федотов во 2-й раз в сезоне выйдет в старте ЦСКА дважды подряд, он сыграет с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 сентября, состоится очередной матч сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Локомотивом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Стал известен стартовый состав армейцев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов проведёт пятый матч в старте армейцев. Это второй раз, когда вратарь проводит две встречи в основе подряд.

Состав ЦСКА:

Федотов (Шарыченков);
Нестеров — Ибрагимов, Долженков — Мингачёв — Абрамов;
Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников;
Классон — Провольнев, Мамин — Соркин — Григоренко;
Брютов, Слепышев — Светлаков — Карнаухов; Янченко.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что в предыдущих четырёх матчах в старте Федотов одержал две победы.

Материалы по теме
В ИИХФ отреагировали на то, что Иван Федотов продолжил играть в КХЛ
Материалы по теме
«КХЛ теперь лига-изгой». Реакция Америки и мира на игру Федотова за ЦСКА
«КХЛ теперь лига-изгой». Реакция Америки и мира на игру Федотова за ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android