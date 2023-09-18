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Федотов во 2-й раз в сезоне выйдет в старте ЦСКА дважды подряд, он сыграет с «Локомотивом»

Сегодня, 18 сентября, состоится очередной матч сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Локомотивом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Стал известен стартовый состав армейцев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Голкипер ЦСКА Иван Федотов проведёт пятый матч в старте армейцев. Это второй раз, когда вратарь проводит две встречи в основе подряд.

Состав ЦСКА:

Федотов (Шарыченков);

Нестеров — Ибрагимов, Долженков — Мингачёв — Абрамов;

Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников;

Классон — Провольнев, Мамин — Соркин — Григоренко;

Брютов, Слепышев — Светлаков — Карнаухов; Янченко.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что в предыдущих четырёх матчах в старте Федотов одержал две победы.