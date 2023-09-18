Федотов во 2-й раз в сезоне выйдет в старте ЦСКА дважды подряд, он сыграет с «Локомотивом»

Сегодня, 18 сентября, состоится очередной матч сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и «Локомотивом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Стал известен стартовый состав армейцев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Голкипер ЦСКА Иван Федотов проведёт пятый матч в старте армейцев. Это второй раз, когда вратарь проводит две встречи в основе подряд.
Состав ЦСКА:
Федотов (Шарыченков);
Нестеров — Ибрагимов, Долженков — Мингачёв — Абрамов;
Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников;
Классон — Провольнев, Мамин — Соркин — Григоренко;
Брютов, Слепышев — Светлаков — Карнаухов; Янченко.
Отметим, что в предыдущих четырёх матчах в старте Федотов одержал две победы.
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