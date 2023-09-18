Голкипер ЦСКА Иван Федотов совершил грубую ошибку, шайба от его ловушки залетела в ворота

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». К концу первого периода счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте «Локомотив» разыгрывал численное большинство. Защитник ярославцев Рушан Рафиков и форвард Александр Полунин разыграли шайбу и отдали её нападающему Денису Алексееву. Хоккеист, получив передачу в чужой зоне, продвинулся вперёд и нанёс бросок верхом из круга вбрасывания. Голкипер ЦСКА Иван Федотов отбил бросок ловушкой, но шайба всё равно влетела в сетку.

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