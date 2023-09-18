В «Салавате» рассказали, когда к команде присоединится новичок Ливо, подписанный из НХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после победы в матче регулярного чемпионата с «Торпедо». Уфимцы смогли переиграть соперника, додавив в овертайме — 1:0. Козлов рассказал, почему очередной матч пропустил Евгений Тимкин. Кроме того, главный тренер «Салавата» поделился мыслями, почему давно в воротах не появлялся Илья Ежов. Козлов также ответил на вопрос, когда ждать новичка клуба Джоша Ливо.

«Снова не было Тимкина, когда он будет играть? Мы решаем. Матчи через день скоро, все в обойме. У нас отличная обойма, многие должны потерпеть: Кузьмин, Зоркин, Тимкин. У них будет свой шанс. Они помогут команде.

Давно не играл Ежов, тяжело ли принимать решение по вратарям? Мы знаем уровень Ежова, когда он выйдет на лёд, он отдаст 100 процентов. Мы в его квалификации не сомневаемся. У нас сильная пара вратарей.

Когда ждать Ливо? Сейчас идёт процесс документов. Мы видим его с Хмелевски. Габаритный, праворукий, с хорошим броском. Он умеет играть в пас. Как приедет, посмотрим, кто будет третий. Я думаю, ему понадобится время. Здесь другие скорости, стиль игры. Принятие решений здесь будет другим. Но я не думаю, что это будет долгий процесс», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата».