Никитин назвал причины победы «Локомотива» в матче с ЦСКА

Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин прокомментировал непростую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Железнодорожники уже в первом периоде добыли преимущество в два гола и сохраняли его до 48-й минуты. Армейцы отыграли одну шайбу, но на большее их не хватило.

«Вратарь здорово сыграл у нас в ключевые моменты, подчистил, где надо. Все четыре звена внесли свою лепту. Были ошибки, но хоккей без ошибок не бывает, поэтому хорошо, что правильно реагировали, довели матч до победы», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Отметим, что для железнодорожников эта победа стала пятой в нынешнем сезоне. Всего «Локомотив» сыграл семь встреч и проиграл лишь «Торпедо» (2:5) и «Сочи» (0:5).