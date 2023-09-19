Никитин назвал причины победы «Локомотива» в матче с ЦСКА
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Главный тренер ХК «Локомотив» Игорь Никитин прокомментировал непростую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Железнодорожники уже в первом периоде добыли преимущество в два гола и сохраняли его до 48-й минуты. Армейцы отыграли одну шайбу, но на большее их не хватило.
«Вратарь здорово сыграл у нас в ключевые моменты, подчистил, где надо. Все четыре звена внесли свою лепту. Были ошибки, но хоккей без ошибок не бывает, поэтому хорошо, что правильно реагировали, довели матч до победы», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Отметим, что для железнодорожников эта победа стала пятой в нынешнем сезоне. Всего «Локомотив» сыграл семь встреч и проиграл лишь «Торпедо» (2:5) и «Сочи» (0:5).
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