«Просто улыбаешься из-за этих двоих». Овечкин и Кузнецов сделали фото в форме «Вашингтона»

Российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали совместные фотографии в форме клуба.
«Просто улыбаешься из-за этих двоих», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» «Вашингтона».
Фото: «Твиттер» «Вашингтон Кэпиталз»
Фото: «Твиттер» «Вашингтон Кэпиталз»
Фото: «Твиттер» «Вашингтон Кэпиталз»
Напомним, Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Впереди стартует 18-й сезон нападающего «Кэпиталз» в лиге. За это время капитан «столичных» принял участие в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Кроме того, Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
Кузнецов в прошлом сезоне суммарно провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков. Текущий контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказывал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023.
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