«Просто улыбаешься из-за этих двоих». Овечкин и Кузнецов сделали фото в форме «Вашингтона»

Российские нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали совместные фотографии в форме клуба.

«Просто улыбаешься из-за этих двоих», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Фото: «Твиттер» «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: «Твиттер» «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: «Твиттер» «Вашингтон Кэпиталз»

Напомним, Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Впереди стартует 18-й сезон нападающего «Кэпиталз» в лиге. За это время капитан «столичных» принял участие в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Кроме того, Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Кузнецов в прошлом сезоне суммарно провёл 81 матч и набрал 55 (12+43) очков. Текущий контракт нападающего рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан высказывал разочарование игрой Кузнецова в сезоне-2022/2023.