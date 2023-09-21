Задоров — о страшной травме: челюсть сломалась пополам. Нижние зубы встали в два ряда

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал о страшной травме челюсти после попадания шайбы в лицо.
«У меня перелом был. Челюсть сломалась пополам внизу. Нижние зубы встали в два ряда, сместились. Выправляли и две пластины поставили.
Я был под наркозом, спать лёг. Мне две пластины поставили, девять шурупов. Внутри рта тоже зашили. То есть они через рот засовывали пластины, и у меня шов недели через три разошёлся. Пластину чувствовал языком. Она у меня во рту торчала, кусок пластика. Я пошёл к доктору. Он говорит: «Ну давай вытащим, тебе уже вторая не нужна. У тебя уже зажило в основном». Я говорю: «Не хочу под анестезию опять, потому что я плохо её переношу, два дня отхожу. Давайте под общим».
Мне сделали два-три укола — местный наркоз. Она разрезала, взяла настоящую рабочую отвёртку. Ей врач, получается, шурупы эти развинчивала. Давила мне — я шею прям напрягал, до конца уводил. И вытащила мне четыре шурупа и пластину», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.
*признан иноагентом в РФ
- 21 сентября 2023
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