Задоров — о страшной травме: челюсть сломалась пополам. Нижние зубы встали в два ряда

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал о страшной травме челюсти после попадания шайбы в лицо.

«У меня перелом был. Челюсть сломалась пополам внизу. Нижние зубы встали в два ряда, сместились. Выправляли и две пластины поставили.

Я был под наркозом, спать лёг. Мне две пластины поставили, девять шурупов. Внутри рта тоже зашили. То есть они через рот засовывали пластины, и у меня шов недели через три разошёлся. Пластину чувствовал языком. Она у меня во рту торчала, кусок пластика. Я пошёл к доктору. Он говорит: «Ну давай вытащим, тебе уже вторая не нужна. У тебя уже зажило в основном». Я говорю: «Не хочу под анестезию опять, потому что я плохо её переношу, два дня отхожу. Давайте под общим».

Мне сделали два-три укола — местный наркоз. Она разрезала, взяла настоящую рабочую отвёртку. Ей врач, получается, шурупы эти развинчивала. Давила мне — я шею прям напрягал, до конца уводил. И вытащила мне четыре шурупа и пластину», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.

*признан иноагентом в РФ