Лидер «Колорадо» рассказал, как команда приняла Ничушкина после скандала с пьяной женщиной

Нападающий и лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон рассказал, как в команде приняли российского форварда Валерия Ничушкина. Хоккеист поделился мнением о своём одноклубнике.

«Мы встретили его с распростёртыми объятиями. Мы любим Вэла. Я думаю, мы просто знаем, что он будет стараться ради нас. Он такой потрясающий игрок. В конце концов, он хороший человек и отличный парень. Мы все его любим», — приводит слова Маккиннона The Denver Post.

Напомним, во время плей-офф в номере Ничушкина была обнаружена пьяная женщина. После этого хоккеист покинул расположение команды и более не играл. В прессе возникали различные слухи, но конкретных комментариев не поступало ни от команды, ни от самого Ничушкина.