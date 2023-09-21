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«Это просто неэтично». Быков — о словах Ротенберга про прорыв блокады Ленинграда

«Это просто неэтично». Быков — о словах Ротенберга про прорыв блокады Ленинграда
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил слова наставника СКА Романа Ротенберга, который сравнил победу над «Северсталью» (4:1) в матче регулярки КХЛ с прорывом блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

«Понимаю, что хоккей — это эмоциональный вид спорта, но сравнивать такие вещи невозможно и неправильно. Нужно следить за своими эмоциями, тогда будет больше побед. Надо контролировать свои слова, независимо от того, насколько это была важная победа. Есть вещи, которые нельзя ни с чем сравнивать. Это просто неэтично», — приводит слова Быкова «РИА Новости Спорт».

Ранее защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров в жёстком стиле поделился мнением о главном тренере СКА Романе Ротенберге.

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