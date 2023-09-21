«Овечкин забьёт 850-й гол 18 января 2024 года». ESPN дал прогноз на новый сезон НХЛ

Журналист Грег Вышински в статье на портале ESPN поделился прогнозом на снайперскую гонку капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне.

«Алекс Овечкин забьёт свой 850-й гол в карьере 18 января 2024 года в матче с «Сент-Луис Блюз».

Эй, ты же хотел смелых прогнозов, верно? На счету Овечкина 822 гола за карьеру, это второй показатель за всю историю и он находится в пределах досягаемости от рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ (894 гола). Его следующая веха – достижение 850 голов в карьере.

Мы проанализировали последние три полных сезона Овечкина и вычислили среднее количество игр, в которых он забил свой 28-й гол во всех из них. Следовательно, мы смело прогнозируем, что Овечкин забьёт 850-й гол 18 января 2024 года в ворота Джордана Биннингтона в матче с «Сент-Луис Блюз», — написано в статье.