Алексей Жамнов высказался об игре «Спартака» в обороне

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался об игре команды в обороне.

«Есть ли понимание, как улучшить игру в защите? Конечно, есть. Иногда мы допускаем много ошибок в своей зоне. Мы разговариваем об этом с ребятами. Повторюсь, у нас идёт становление команды – это процесс небыстрый, и никто за неделю или две команду не построит. Нужно какое-то время – ясно, что ребята понимают требования. Главный сейчас момент в том, что должна быть концентрация на протяжении всех 60 минут. У нас пока этого нет – на это надо больше сейчас уделить внимания и работать над этим», — приводит слова Жамнова официальный сайт «Спартака».

Вчера, 21 сентября, «Спартак» победил «Барыс» в матче КХЛ со счётом 6:3.