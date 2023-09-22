«Спартак» продлил контракт с голкипером Сковронским

«Спартак» продлил контракт с вратарём Андреем Сковронским. Об этом сообщил официальный сайт красно-белых.

Отмечается, что соглашение с игроком рассчитано на два сезона: 2023/2024 и 2024/2025.

«В прошлой игре с «Барысом» Андрей триумфально вернулся в КХЛ, принеся «Спартаку» победу (6:3) при 33 спасениях, порой даже очень эффектных! Поздравляем Андрея с подписанием нового контракта и желаем много побед и надёжных выступлений в системе родного клуба, московского «Спартака»!» — написано в заявлении клуба.

Андрей Сковронский является воспитанником спартаковской школы. С 2015 по 2019 год он выступал за молодёжную команду красно-белых, а с 2019 по 2022 год играл в составе воскресенского «Химика», проведя за клубы системы «Спартака» больше 250 матчей при 92% надёжности в среднем. В сезоне-2021/2022 Сковронский дебютировал в КХЛ, сыграв за «Спартак» четыре матча и одержав две победы. Далее он отправился в аренду в систему омского «Авангарда».