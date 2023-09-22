Важный вопрос к тренеру «Спартака» и крутой косплей от «Лады». Что происходит в КХЛ

КХЛ на старте нового сезона – прекрасна. Если мы говорим об уровне хоккея (в большей части игр), непредсказуемости результатов и посещаемости матчей. На последнем подробнее остановимся в ближайшее время, пока же констатируем, что «Сочи» и «Лада» идут в топ-3 своих конференций, а СКА и ЦСКА тонут под грузом игровых, ментальных и прочих проблем. Очень возможно, что к концу регулярки всё вернётся на набившие оскомину круги своя, но пока определённо стоит покайфовать от сентябрьского хоккея.

«Лада» побеждает и напоминает о легендарной эпохе Петра Воробьёва

Тольяттинцы начали регулярку с трёх домашних поражений, сразу вызвав скепсис относительно своего очередного возвращения в КХЛ и подтверждая предсезонные прогнозы. Мол, вот он – новый поставщик очков в лиге и аутсайдер Востока. Но в последующих матчах мы увидели крепкую, колючую, вязкую и крайне неприятную для соперников команду с характером и отличной управляемостью со стороны тренерского штаба.

«В турнирной таблице не учитывается красота побед, там просто считаются очки. Передо мной лично, перед тренерским штабом, перед нашей командой никто не ставил цель кому-то понравиться. Работаем как можем, извините, если кому-то не нравится», — слегка закипел Олег Браташ после вчерашней победы над ЦСКА, но вряд ли кому-то всерьёз может не нравиться то, что происходит сейчас в Тольятти. Команда, укомплектованная летом значительным количеством так называемых «сбитых лётчиков», авантюрными легионерами и третьим составом СКА, штампует качественные победы, добытые не на шару, не за счёт чьих-то индивидуальных усилий или везения, а благодаря системной, чёткой игре. Текущее место в таблице и полные трибуны в Тольятти – лучшее подтверждение того, что Браташу не за что извиняться даже в шутливой форме.

Олег Браташ и хоккеисты «Лады» Фото: https://vk.com/hc_lada

Конечно, «Лада» не играет, как «Торпедо», и больше похожа на «Адмирал», но прелесть хоккея в том, что к результату можно идти разными путями. Касательно Тольятти сейчас особенно здорово, что нынешняя команда, по сути, косплеит легендарную «Ладу» Петра Ильича Воробьёва, добывая результат за счёт структурной, отлаженной обороны, терпения, нечастых, но своевременных голов и, конечно, игры вратаря. Владислав Подъяпольский, чуть ли не с позором списанный из СКА, заставляет вспоминать времена, когда в Тольятти кирпичную стену в рамке выстраивали Майк Фаунтин и Юсси Маркканен. И прогресс голкипера – это не только показатель того, что он способен играть на высшем уровне при солидно выстроенной обороне, но и очередной «привет» СКА. Ведь вот что бывает, когда человеку не устраивают ежедневный стресс-тест в виде давления и искусственно созданной конкуренции, не дёргают его после ошибок, а спокойно доверяют. И это, кстати, относится не только к Подъяпольскому – Самонов здорово выглядит в «Салавате», Кочетков уверенно пробивает дорогу в основу «Каролины», ну а про Шестёркина, которого в Петербурге едва не загубили на скамейке, вы и так всё прекрасно знаете.

Ну а возвращаясь к «Ладе»: уверен, в Тольятти кайфуют сейчас не только от побед, но и от возврата к идентичности клуба, от своего рода преемственности. «Лада» времён Воробьёва-старшего вошла в историю российского хоккея, стала нарицательным явлением и, по ощущениям, запомнилась широкой публике даже больше, чем дважды «золотая» «Лада» Цыгурова. Сейчас слишком рано говорить о том, что Браташ и его штаб возвращают клубу, как сказали бы в Омске, былую славу, да и в нынешней лиге у «Лады» объективно минимум шансов быть реально конкурентоспособной, чем в начале века. Но однозначно – за этим проектом наблюдать невероятно интересно.

«Сочи» — загадка. За счёт чего там превратили провальный старт в невероятную серию побед?

«Леопарды» — одна из главных загадок старта регулярки. Не совсем понимаю, за счёт чего команда, выглядевшая ужасно в первых матчах, затем вдруг встрепенулась и оформила классную победную серию. Тяжело сказать, в какой хоккей вообще играет «Сочи», потому что пути к победам южане находят разные. То засушат «Локомотив», то затерзают «Северсталь» контратаками, то перестреляют «Трактор» в открытом хоккее.

Ясно одно: в «Сочи» собрали очень талантливый, честолюбивый коллектив. При этом весьма безбашенный и нестабильный. В последнее время Дмитрию Кокореву и его тренерскому штабу удалось сделать этот хаос контролируемым, но нужно помнить о том, что у эмоциональных команд всё может перевернуться с ног на голову в любой момент. Смогут ли тогда тренеры взять ситуацию под контроль? Предсезонные матчи в конце августа показывали, что нет. Впрочем, прямо сейчас про летние игры вспоминать нет никакого смысла, команда побеждает и покоряет новые высоты, вряд ли углубляясь в мысли о перспективе, как скучные фавориты. Не буду сильно душнить и я.

ХК «Сочи» Фото: hcsochi.ru

«Северсталь» копирует «Торпедо», но пока лишь подтверждает величие оригинала

Череповецкую команду летом возглавил Андрей Козырев, которого в прошлом сезоне называли теневым генералом уникального «Торпедо». Однако в «Северстали» мы пока особо не видим торпедовский дух. Да, череповчане стараются играть в пас, в атаку и всё такое, но согласитесь – и близко нет ларионовского фундаментализма, шарма и обаяния. Как и ларионовского результата.

Причина во многом в локации – Череповец, при всём уважении, сильно меньше подходит на роль столицы какого-либо стиля и места притяжения болельщицкого интереса, чем Нижний Новгород. С другой стороны, у Андрея Разина прекрасно получалось строить там авторскую команду, притягивать к ней внимание и за счёт этого удерживать на высшем уровне в те времена, когда на «Северсталь» ополчился приснопамятный рейтинг, придуманный Чернышенко.

«Северстали» Козырева пока не хватает ни харизмы, ни солидности. Плюс много игровых проблем типа ужасного большинства и отвратительной обороны, которые не перекрывает действительно весёлая атака. Возможно, команде и тренеру нужно время, и тогда мы взглянем на череповчан иначе. Пока же хочется сказать, что появление такой «Северстали» с неприкрыто торпедовским вектором выгодно выделяет оригинал – нижегородский клуб с Профессором у руля. На контрасте команд с одинаковой философией мы видим, что «Торпедо» Ларионова – это не только про атаку, про расслабленных хоккеистов, про кайф от своего дела. Там на базовом уровне в полном порядке те фундаментальные вещи, которые позволяют побеждать, чего у «Северстали» Козырева мы пока и близко не видим.

Повторюсь, возможно, череповчанам нужно больше времени. Но смотреть на «Торпедо» Ларионова иначе мы начинаем уже сейчас, понимая, кто на самом деле является творцом революционного явления в нашем хоккее. Не только на словах, как казалось раньше, но и на деле.

«Спартак» показывает, каков истинный хоккей Жамнова. Но где он был на ОИ-2022?

Кстати, кто больше похож на «Торпедо», так это «Спартак» Алексея Жамнова. У красно-белых сейчас шикарная, игровая, зрелищная команда, весьма грамотно выстроенная в межсезонье, несмотря на странную потерю на ровном месте Александра Хохлачёва. Но пока нет ощущения, что «Спартаку» не хватает прошлогоднего лидера, команда сбалансированна и «звенит» почти в каждом матче. Причём не только усилиями какого-то невероятного на старте чемпионата Голдобина, Порядина и Морозова: там весь топ-9 форвардов в порядке при поддержке идеально вписавшегося в коллектив защитника Михала Чайковски.

«Спартак» напоминает мне сборную России на Кубке Первого канала в декабре 2021-го. В том смысле, что тогда Алексей Жамнов тоже, едва приняв свежесобранную команду, сразу поставил ей шикарный, красивый хоккей. Вот и сейчас красно-белые фактически собрали полностью новый коллектив летом, но заиграли по-жамновски уже на предсезонке.

ХК «Спартак» и Алексей Жамнов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Пожалуй, нынешний «Спартак» показывает, что настоящий хоккей Жамнова – это всё-таки тот, который мы видели на КПК-2021. Но тогда возникает вопрос: почему сборная России на ОИ-2022 играла в таком убогом стиле? Кто тогда помешал главному тренеру ставить привычную для себя зрелищную игру? У меня только одна версия: на ту Олимпиаду, если помните, сборная России ехала, как на войну, почти что без права проиграть. И, вероятно, накрученное давление не только сковало хоккеистов, но и заставило тренерский штаб действовать от простого, даже преодолевая тошнотворные позывы.

И очень жаль. Вполне вероятно, что, если бы на том турнире, который рискует стать на долгие годы последним для нашей национальной команды, сборная России играла в то, к чему лежала душа главного тренера и большинства хоккеистов в составе, сейчас мы бы переживали изоляцию в статусе действующих олимпийских чемпионов.

Игроки «Трактора» не слышат Гатиятулина. И это большая проблема для тренера

Удивительные дела происходят с «Трактором». В девяти играх текущего сезона челябинцы шесть (!) раз проиграли третий период. Дважды обошлось, хватало задела, в остальном же всё заканчивалось обидными поражениями в основное время. Просто непонятно, почему команда с опытными игроками и опытным же тренером раз за разом проваливает важнейший игровой отрезок, причём в матчах с разными соперниками и разными сценариями.

Конечно, за какое-то катастрофическое неумение доводить дело до логичного конца нужно спрашивать с тренера. Анвар Гатиятулин – мой давний кандидат на увольнение, при этом всегда подчёркиваю, что по человеческим качествам к Анвару Рафаиловичу нет никаких вопросов. Но хороший человек – не профессия. А мягкие, пластилиновые тренеры, друзья хоккеистам очень редко добиваются успеха.

Правда, после игры с «Сочи» Гатиятулин выступил в необычном для себя стиле на пресс-конференции. Всегда избегавший публичной критики подопечных тренер вдруг посетовал на то, что некоторые подопечные его не слышат, отсюда и результат.

И я уверен, что Гатиятулин действительно просил хоккеистов делать правильные вещи, но его не услышали, и это проблема не хоккеистов, а тренера. По сути, он расписался в том, что ему не хватает авторитета/жёсткости/умения достучаться до игроков. Но могло ли быть иначе, если в «Тракторе» игроки попросту не боятся ошибиться – а что им сделает покладистый тренер-тихоня?

Пока «Трактор» во многом наступает на грабли прошлого сезона. Тогда команде не хватило жёсткой руки, способной вывести клуб из стартового пике. Сейчас пока большого провала нет, но команда слабоуправляема в нештатной ситуации, коих будет много на дистанции в 68 матчей регулярки и особенно в плей-офф. Наверняка в руководстве клуба анализируют ситуацию и делают определённые выводы, памятуя о том, что теперь расстаться с Гатиятулиным будет значительно проще, чем в прошлом сезоне.