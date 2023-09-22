Главный тренер «Вашингтона» высказался об Овечкине после первой совместной тренировки

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением о 38-летнем капитане команды Александре Овечкине после первой совместной тренировки. Ранее они пересекались в тренировочных лагерях, когда наставник работал с фарм-клубом «столичных» в АХЛ.
«У него куча энергии, обожаю его улыбку. Не знаю, возможно, я не провёл с ним рядом достаточно времени в прошлом, чтобы знать, что это на самом деле он. Но я почувствовал, что он очень рад вернуться… Он просто… Окей, я просто снова скажу это. Кажется, что он всегда готов: «Как мы можем помочь команде победить? Что нам нужно сделать? Скажи, куда я должен пойти? Что будем менять?»
Он настолько заинтересован в том, чтобы помочь этой команде победить! Мне как главному тренеру — особенно как главному тренеру-новичку — просто приятно это слышать и видеть. Я просто скажу: «Он особенный капитан», — приводит слова Карбери пресс-служба «Вашингтона».
- 22 сентября 2023
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