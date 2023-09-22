Задоров о мировых событиях: не нравится реакция в Америке: всех русских под одну гребёнку

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров высказался о том, как в Северной Америке относятся к россиянам на фоне геополитических событий.

«Мне не нравится здешняя реакция. Они всех русских равняют под одну гребёнку. Мне кажется, это несправедливо. В России многие думают так же, как и я. Я на 100% уверен, что у миллионов людей такое же мнение. Просто они ничего не могут сделать. Они не могут уехать из страны и найти здесь хорошую работу, зарабатывать здесь, кормить свои семьи. Мне очень повезло, что у меня есть право быть здесь», — приводит слова Задорова The Hockey News.

Напомним, российский защитник в минувшем сезоне принял участие в 82 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 14 шайб и отдал семь ассистов. Его суммарный показатель полезности — «+10». За 10-летнюю карьеру в НХЛ Задоров отыграл 567 матчей, записав на свой счёт 126 (41+85) очков при коэффициенте полезности «+12».