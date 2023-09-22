Задоров: когда уезжал в Канаду, ЦСКА предлагал мне контракт на 9 млн рублей. В 17 лет

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал, как решился на переезд в Северную Америку в 18 лет.

«Изначально, даже когда в «Лондон» (имеется в виду клуб «Лондон Найтс» — молодёжный канадский хоккейный клуб. — Прим. «Чемпионата») приезжал, у меня на столе лежал контракт от ЦСКА на 9 млн рублей. В 17 лет. Это очень большие деньги. Максималка для первого контракта в те годы. 900 тысяч рублей в месяц — там 10 месяцев платят. Какая зарплата была в Северной Америке? $ 250 в неделю. Но ты жил в канадской семье, за твою еду платили, возили тебя ребята. Карманные деньги? Ну, за похавать, да.

У меня мечта в НХЛ была. Я знал, что меня на драфте в следующем году выберут и будет шанс сразу попасть в команду. Мне как раз подфартило, что я попал в «Баффало». Не очень сильная команда была. Меня задрафтовали в 2016 году. Когда тебя выбирают, ещё на пару лет отправляют в юниорку — доигрывать. Есть опция в первые два года отправить назад в юниорскую команду, а после этого есть опция отправить тебя во вторую команду [в АХЛ]. Сейчас есть опция отправиться на родину играть.

Чем манила НХЛ? Это лучшая лига мира. Это очень простой вопрос. Любой хоккеист мечтает выиграть Кубок Стэнли. Мне нравилась культура, хоккей — всё нравилось. Я легко ко всему адаптируюсь, всегда нахожу с кем-то язык», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.

*признан иноагентом в РФ