Овечкин и Мирошниченко вместе потренировались в лагере «Вашингтона»
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Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Иван Мирошниченко провели совместную тренировку. Сейчас у «столичных» в разгаре тренировочный лагерь.
Напомним, «Вашингтон» задрафтовал Мирошниченко под общим 20-м номером первого раунда в 2022 году. В мае нападающий покинул «Авангард» и заключил соглашение со «столичными» на три года. В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 19-летний форвард принял участие в 26 встречах за омскую команду, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
Первый матч нового сезона «Вашингтон Кэпиталз» проведёт дома с «Питтсбург Пингвинз». Встреча запланирована на 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 мск.
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