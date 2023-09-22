Овечкин и Мирошниченко вместе потренировались в лагере «Вашингтона»

Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Иван Мирошниченко провели совместную тренировку. Сейчас у «столичных» в разгаре тренировочный лагерь.

Напомним, «Вашингтон» задрафтовал Мирошниченко под общим 20-м номером первого раунда в 2022 году. В мае нападающий покинул «Авангард» и заключил соглашение со «столичными» на три года. В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 19-летний форвард принял участие в 26 встречах за омскую команду, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Первый матч нового сезона «Вашингтон Кэпиталз» проведёт дома с «Питтсбург Пингвинз». Встреча запланирована на 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 мск.