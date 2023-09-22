Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин и Мирошниченко вместе потренировались в лагере «Вашингтона»

Овечкин и Мирошниченко вместе потренировались в лагере «Вашингтона»
Комментарии

Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Иван Мирошниченко провели совместную тренировку. Сейчас у «столичных» в разгаре тренировочный лагерь.

Напомним, «Вашингтон» задрафтовал Мирошниченко под общим 20-м номером первого раунда в 2022 году. В мае нападающий покинул «Авангард» и заключил соглашение со «столичными» на три года. В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 19-летний форвард принял участие в 26 встречах за омскую команду, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Первый матч нового сезона «Вашингтон Кэпиталз» проведёт дома с «Питтсбург Пингвинз». Встреча запланирована на 14 октября. Стартовое вбрасывание состоится в 2:30 мск.

Материалы по теме
В «Вашингтоне» поделились мнением о российском нападающем Иване Мирошниченко
Материалы по теме
Убивает «Вашингтон», но творит историю. Чего в Америке ждут от погони Овечкина за Гретцки?
Убивает «Вашингтон», но творит историю. Чего в Америке ждут от погони Овечкина за Гретцки?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android