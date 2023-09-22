О'Делл: зовём Бреннана «Менелленов» — это его новая русская фамилия

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл поделился мнением о получении гражданства Российской Федерации американским защитником клуба Бреннаном Менеллом. Хоккеист из США стал первым игроком в КХЛ в этом году, который получил российский паспорт.

«Ему сразу подарили «набор русского» (улыбается) — валенки, ушанку. Это забавно. Надеюсь, он будет носить валенки! Они ему по размеру.

Теперь зовём Бреннна Менелленов — это его новая русская фамилия (смеётся). Да, надо и отчество придумать. Но да, это смешно, мы шутим об этом, и он тоже смеётся», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с О'Деллом можно будет прочитать завтра, 23 сентября, на «Чемпионате».