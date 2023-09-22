Генменеджер «Вашингтона»: тело Овечкина «износилось» к концу сезона. Возраст — это фактор

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о проблемах капитана Александра Овечкина в прошлом сезоне, а также о погоне россиянина за рекордом Уэйна Гретцки.
«Ови гонится за рекордом? Он всегда хочет соревноваться как часть команды. Не думаю, что его устраивает, что мы пропустили плей-офф. Ему не нравилось пропускать матчи в прошлом сезоне. Он хочет побеждать, хочет соревноваться, быть на высочайшем уровне. И он сделает всё, что сможет, чтобы помочь нам вернуться в плей-офф.
Я говорил, что ему приходилось «преодолевать что-то» в прошлом сезоне? Да. Возраст — это тоже фактор. Его тело «износилось» к концу сезона. Ему приходилось играть с некоторыми проблемами. Я хочу отдать ему должное за то, что он сделал», — приводит слова Маклеллана пресс-служба «Вашингтона».
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