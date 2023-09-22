Дегтярёв: как только «Амур» возьмёт Кубок Гагарина, инвесторы под новую арену найдутся

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, возглавляющий попечительский совет «Амура», рассказал, что планируется построить новый стадион для команды. По словам функционера, нынешний — «Платинум-Арена» — уже неспособен вмещать то количество зрителей, которое хочет попасть на матчи. Стадион вмещает 7100 человек.

«Платинум-Арена» маловата для клуба с амбициями выиграть Кубок Гагарина через три года? Хоккей действительно любят. В прошлом сезоне мы вошли в десятку по посещаемости среди всех клубов КХЛ, в этом можем и в тройку войти. В этом сезоне за счёт возросшего ажиотажа мы только на абонементах заработали 25 млн рублей. На трёх матчах первой домашней серии — аншлаг, билетов в городе не достать.

Что касается новой арены, то место под неё я уже подобрал. Как и на что будем строить — покажет игра «Амура». Сама «Платинум-Арена» — в идеальном состоянии, но планы на новый дворец у нас есть. Уверен, как только Кубок Гагарина будет у нас, как мы этого хотим, инвесторы под новую арену у нас найдутся.

За «Платинум-Арену» стоит сказать огромное спасибо Виктору Лопатюку. Это предприниматель, построивший дворец на свои деньги и подаривший его краю. Насколько качественно он его построил, вы сами видите: 20 лет арена пережила и находится в идеальном состоянии. И ещё переживёт. Лопатюк сейчас находится за границей долгое время. Пользуясь случаем, я бы хотел его официально пригласить сюда, в Хабаровск, на хоккей, никаких проблем у него здесь не будет», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Отметим, что «Амур» в нынешнем сезоне провёл на данный момент всего два домашних матча — с «Куньлунем» и московским «Динамо». На обеих встречах был аншлаг.