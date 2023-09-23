Евгений Кузнецов рассказал, как на него повлияли слухи о возможном обмене из «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, как на него повлияли слухи об обмене.

«Я в хорошем состоянии ментально. Я справляюсь с этим день за днём. Сегодня я здесь. И я отдам всё, что у меня есть, пытаясь помочь команде добиться успеха. Каждый день тренировки, постоянно. Для меня очень важно просто ежедневно наслаждаться. И я делаю это день ото дня. Я могу только держать под контролем то, что могу держать под контролем. Я счастлив быть здесь и делить раздевалку со своими товарищами по команде. Как уже сказал, это новый старт для всей команды. Я сосредоточен каждый день на моих личных целях — я хочу помочь команде, хочу сделать людей счастливыми и помочь «Кэпс» добиться успеха.

Я был в России, там сейчас нет социальных сетей (смеётся). Это сильно помогло мне. Все слухи, которые до меня доходили, получал от друзей. Или другие ребята подходили ко мне и «посылали» в разные команды. Но для меня было самым важным поправить здоровье, вернуться сюда и показывать хорошую игру каждый день. Сегодняшний день закончится, завтра настанет новый день, будут новые возможности, и я хочу быть счастлив, хочу делать людей счастливыми тем, как играю. Тем, как могу играть. Это две разные вещи. Я хочу добиться успеха. Мои дети выросли, они немного разбираются в хоккее, и сейчас каждый раз, когда я играю дерьмово, они говорят мне об этом. Это не очень-то хорошо (смеётся). Я могу врать вам или кому угодно ещё, но не своим детям», — сказал Кузнецов пресс-службе «Вашингтона».