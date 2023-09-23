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Кузнецов: ожидания от нынешнего «Вашингтона»? Кубок Стэнли!

Кузнецов: ожидания от нынешнего «Вашингтона»? Кубок Стэнли!
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от нынешнего состава команды.

«Какие ожидания от нынешней команды, состава? Кубок Стэнли! (смеётся) Я хочу выйти в плей-офф. У нас самый глубокий состав из «середнячков». Мы можем играть творчески с таким составом. Ожидания, должно быть, будут очень высокими. Болельщики ставят на нас. Мы должны вселить уверенность, что сможем поднять планку ещё выше.

Я играл на тренировке в звене с Уилли и Санни (Том Уилсон и Сонни Милано. — Прим. «Чемпионата»)? Это потрясающе (смеётся). Это была наша первая реальная тренировка после лета. Всё прошло хорошо. Я почувствовал, что 12-15 нападающих в нашем составе могут миксоваться, мы все можем играть. Всё зависит от нас. Мы будем следовать плану тренера, потому что он очень важен. И, думаю, в новом сезоне это ещё важнее делать с самого старта чемпионата», — сказал Кузнецов пресс-службе «Вашингтона».

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