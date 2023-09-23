Кузнецов: ожидания от нынешнего «Вашингтона»? Кубок Стэнли!

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от нынешнего состава команды.
«Какие ожидания от нынешней команды, состава? Кубок Стэнли! (смеётся) Я хочу выйти в плей-офф. У нас самый глубокий состав из «середнячков». Мы можем играть творчески с таким составом. Ожидания, должно быть, будут очень высокими. Болельщики ставят на нас. Мы должны вселить уверенность, что сможем поднять планку ещё выше.
Я играл на тренировке в звене с Уилли и Санни (Том Уилсон и Сонни Милано. — Прим. «Чемпионата»)? Это потрясающе (смеётся). Это была наша первая реальная тренировка после лета. Всё прошло хорошо. Я почувствовал, что 12-15 нападающих в нашем составе могут миксоваться, мы все можем играть. Всё зависит от нас. Мы будем следовать плану тренера, потому что он очень важен. И, думаю, в новом сезоне это ещё важнее делать с самого старта чемпионата», — сказал Кузнецов пресс-службе «Вашингтона».
- 23 сентября 2023
-
16:25
-
16:00
-
15:54
-
15:49
-
15:27
-
15:05
-
14:51
-
14:45
-
14:21
-
14:00
-
13:45
-
13:35
-
13:25
-
13:16
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:40
-
12:35
-
12:18
-
12:17
-
11:52
-
11:35
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
10:51
-
10:40
-
10:20
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:30