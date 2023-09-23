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Задоров после ряда интервью больше не собирается комментировать происходящее в России

Задоров после ряда интервью больше не собирается комментировать происходящее в России
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Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров сообщил, что после своего резонансного интервью российскому журналисту Юрию Дудю* и комментариев другим СМИ на этой неделе больше не собирается обсуждать происходящее в России, поскольку сказал всё, что хотел. Тем более на родном языке. Однако хоккеист надеется, что его слова помогут россиянам.

«Многие молодые ребята думают так же, как я. Они просто не могут так высказываться. Теперь, надеюсь, они смогут почувствовать мою поддержку», — приводит слова Задорова TSN.

Напомним, хоккеист в прошлом сезоне сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых забил 14 голов и сделал семь результативных передач. Его суммарный показатель полезности — «+10». За 10-летнюю карьеру в НХЛ Задоров отыграл 567 матчей, записав на свой счёт 126 (41+85) очков при коэффициенте полезности «+12».

*признан иноагентом в РФ

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