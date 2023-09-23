«В начале мы оказались в нокдауне». Козырев прокомментировал волевую победу «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал волевую победу в матче с «Металлургом». Уже к шестой минуте череповчане проигрывали со счётом 0:3, однако сравняли счёт и вырвали победу в серии буллитов — 5:4.
«В начале мы оказались в нокдауне. Но с честью вышли из ситуации. Вернули себе контроль над игрой, вернули себе контроль над шайбой. Начали играть в свою игру. Могли выиграть в основное время. Получилась такая ошибка — на контратаке получили гол. В итоге победили», — сказал Козырев на пресс-конференции.
Напомним, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 5:4 (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0).
- 23 сентября 2023
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