«Лада» по итогам дня вышла на второе место на Востоке, СКА всё ещё вне зоны плей-офф

«Лада» смогла одержать четвёртую победу подряд, крупно обыграв «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:1. Благодаря этому успеху тольяттинская команда набрала 13 очков в 10 матчах и поднялась на единоличное второе место в Восточной конференции.
«Лада» может уже завтра, 24 сентября, опуститься на строчку ниже. «Ак Барс», у которого сыграно на два матча меньше, встретится с «Салаватом Юлаевым». Казанцы отстают от тольяттинцев всего на одно очко. «Салават» может вплотную приблизиться к «Ладе» — у уфимцев на три балла меньше, но в запасе две встречи. По потерянным очкам дела лучше также у «Авангарда», сыгравшего восемь матчей и набравшего 11 очков.
На Западе ЦСКА после победы во встрече с «Локомотивом» вернулся в зону плей-офф, расположившись на седьмом месте. СКА, несмотря на успех в матче с «Амуром», по-прежнему находится мне кубковой восьмёрки.
- 23 сентября 2023
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