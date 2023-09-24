Кожевников отреагировал на скандальное интервью Никиты Задорова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал громкое интервью защитника «Калгари Флеймз» Никиты Задорова на YouTube-канале «вДудь»*.
«Вчера его интервью посмотрел. И напрасно — потерянное время, только нудная политика, а такой „пургой“ забит весь Интернет. Задоров сразу сказал, что ненавидит пропаганду от CNN — а потом полтора часа пересказывал штампы именно с этого канала. Забавный парень!
Вообще у этого дуэта был шанс собрать все рейтинги. С одной стороны — ведущий, у которого любимая тема — заднеприводная. С другой — единственный наш легионер, который кружил по НХЛ с разноцветным флагом. Ждал парада (смеётся). Так что вот где непорядок! Тему спецоперации отработали, а о втором пункте обязательной американской программы — забыли. Предупреждаю, могут привлечь по статье — за отсутствие ЛГБТ-пропаганды (смеётся)», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
Ранее Кожевников в интервью «Чемпионату» ответил на критику Задорова о том, что слова для прессы за эксперта пишут специальные люди.
*признан иноагентом в РФ
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