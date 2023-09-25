Защитник «Авангарда» высказался после автогола в матче с «Автомобилистом»

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:5) и две свои ошибки, приведшие к пропущенным шайбам. Хоккеист забил в собственные ворота на отложенном штрафе.

«В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками за такой матч. Даже больше за свой. Две индивидуальные ошибки, можно сказать, решили всю нашу игру. Первый период хорошо начали, забили гол. Потом одна ошибка, мои две — решили игру. Будем работать. Сейчас поедем один день отдохнём. Потом разберём весь выезд. Учтём ошибки, будем исправлять и готовиться к остальному», — сказал Чистяков пресс-службе «Авангарда» в телеграм-канале.

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).