Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Авангарда» высказался после автогола в матче с «Автомобилистом»

Защитник «Авангарда» высказался после автогола в матче с «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:5) и две свои ошибки, приведшие к пропущенным шайбам. Хоккеист забил в собственные ворота на отложенном штрафе.

«В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками за такой матч. Даже больше за свой. Две индивидуальные ошибки, можно сказать, решили всю нашу игру. Первый период хорошо начали, забили гол. Потом одна ошибка, мои две — решили игру. Будем работать. Сейчас поедем один день отдохнём. Потом разберём весь выезд. Учтём ошибки, будем исправлять и готовиться к остальному», — сказал Чистяков пресс-службе «Авангарда» в телеграм-канале.

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).

Материалы по теме
Видео
«Авангард» пропустил курьёзный гол, забив в собственные пустые ворота из чужой зоны
Видео
«Автомобилист» крупно обыграл «Авангард», нанеся омичам третье поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android