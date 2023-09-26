Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналистка из США: Задоров чертовски крут, НХЛ должна сделать его звездой

Журналистка из США: Задоров чертовски крут, НХЛ должна сделать его звездой
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканская журналистка Сара Сив на своей странице в «Твиттере» отреагировала на резонансное интервью российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова Юрию Дудю*.

«Задоров чертовски крут, мне нравится каждое интервью, которое даёт этот парень. Лига действительно должна сделать его звездой», — говорится в сообщении.

Позже Сив ответила на комментарии пользователей социальной сети о защитнике. Ряд читателей посчитал, что журналистка отмечает хоккейные навыки Задорова, однако она имела в виду его как личность.

«О боже, комментарии так раздражают, что я скучаю по временам, когда у меня не было «Твиттера» и я не сталкивалась с таким количеством педантов… Задоров хорош как личность, и это редкость в НХЛ… никто не говорит, что он Бобби Орр!» — дополнила Сив.

*признан иноагентом в РФ

Материалы по теме
THN: хоккеисты — это иконы. Задоров должен напомнить игрокам НХЛ о силе и влиянии их слов
«Уважение тебе, Никита». Экс-работник ИИХФ отреагировал на скандальное интервью Задорова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android