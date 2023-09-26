Журналистка из США: Задоров чертовски крут, НХЛ должна сделать его звездой

Североамериканская журналистка Сара Сив на своей странице в «Твиттере» отреагировала на резонансное интервью российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова Юрию Дудю*.

«Задоров чертовски крут, мне нравится каждое интервью, которое даёт этот парень. Лига действительно должна сделать его звездой», — говорится в сообщении.

Позже Сив ответила на комментарии пользователей социальной сети о защитнике. Ряд читателей посчитал, что журналистка отмечает хоккейные навыки Задорова, однако она имела в виду его как личность.

«О боже, комментарии так раздражают, что я скучаю по временам, когда у меня не было «Твиттера» и я не сталкивалась с таким количеством педантов… Задоров хорош как личность, и это редкость в НХЛ… никто не говорит, что он Бобби Орр!» — дополнила Сив.

*признан иноагентом в РФ