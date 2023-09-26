Сандин: когда я играл не в «Вашингтоне», Овечкин «припечатывал» меня хотя бы раз за матч
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин поделился мнением о российском капитане «столичных» Александре Овечкине. Нападающий «столичных» попал в топ-7 игроков, которые могут застать врасплох во время матчей, по версии хоккеистов НХЛ.
«Каждый раз, когда я играл против «Кэпиталз», когда я ещё не был игроком «Вашингтона», Ови всегда «припечатывал» меня хотя бы один раз за матч. Да, я так рад, что теперь играю с Томом [Уилсоном] и Ови», — приводит слова Сандина The Athletic.
Напомним, Овечкин разделил пятое-седьмое места в этом рейтинге. За него, а также за Милана Лучича и Ника Делорье голоса отдали по двое хоккеистов НХЛ. Первое место занял одноклубник Овечкина и Сандина Том Уилсон, за которого проголосовало 13 игроков.
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