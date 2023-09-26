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В звено к Овечкину и Бекстрёму поставили Ти Джея Оши, к Мирошниченко добавили Кузнецова

В звено к Овечкину и Бекстрёму поставили Ти Джея Оши, к Мирошниченко добавили Кузнецова
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«Вашингтон Кэпиталз» провёл вторую тренировку под руководством Спенсера Карбери, сообщает журналист Том Гулитти в «Твиттере».

Главный тренер «столичных» «перетасовал» состав. Так, Карбери поставил в звено к Александру Овечкину и Никласу Бекстрёму на правый фланг вместо Энтони Манты Ти Джея Оши. Евгения Кузнецова добавили во второе звено — к Ивану Мирошниченко и Тому Уилсону.

Весь состав выглядит следующим образом:

Овечкин — Бекстрём — Оши;
Мирошниченко — Кузнецов — Уилсон;
Макмайкл — Дауд — Маленстин;
Дюбе — Сгарбосса — Снивли; Кристалл.

Сандин — Карлсон;
Эдмундсон — Йенсен;
Хеман-Актелль — Приски;
Несс — Дэй.

Кемпер;
Линдгрен;
Келлер.

Отметим, что на первой тренировке левым крайним нападающим в звене Кузнецова был Сонни Милано.

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