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В звено к Овечкину и Бекстрёму поставили Ти Джея Оши, к Мирошниченко добавили Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» провёл вторую тренировку под руководством Спенсера Карбери, сообщает журналист Том Гулитти в «Твиттере».

Главный тренер «столичных» «перетасовал» состав. Так, Карбери поставил в звено к Александру Овечкину и Никласу Бекстрёму на правый фланг вместо Энтони Манты Ти Джея Оши. Евгения Кузнецова добавили во второе звено — к Ивану Мирошниченко и Тому Уилсону.

Весь состав выглядит следующим образом:

Овечкин — Бекстрём — Оши;

Мирошниченко — Кузнецов — Уилсон;

Макмайкл — Дауд — Маленстин;

Дюбе — Сгарбосса — Снивли; Кристалл.

Сандин — Карлсон;

Эдмундсон — Йенсен;

Хеман-Актелль — Приски;

Несс — Дэй.

Кемпер;

Линдгрен;

Келлер.

Отметим, что на первой тренировке левым крайним нападающим в звене Кузнецова был Сонни Милано.