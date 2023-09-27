Ротенберг: на многих аренах недопуск по толщине льда. Необходимо, чтобы КХЛ проверяла

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сибирью (3:0) рассказал о качестве льда на аренах команд КХЛ.

«Выезд на Дальний Восток стал самым сложным год назад? Если сравнивать прошлый и этот сезон, то перед вылетом на Дальний Восток в прошлом году мы сыграли с «Магниткой», и у нас несколько человек выпали из состава из-за травм. Вошли новые игроки. Наша система требует определённого времени, чтобы игроки поняли требования тренерского штаба. Потому получилось так, как получилось. Но выводы были сделаны. Мы просто вносим коррективы и работаем по ситуации.

Звено Бардакова было первым? У нас нет готового сценария по управлению игрой. В каждой игре всё складывается по-разному, в этом плюс спорта и хоккея. Здесь одна смена может полностью поменять ход игры. Изменения связаны больше с соперником. Мы видим, как эти ребята играют на все сто процентов. Дальше посмотрим.

Лёд на новой арене? По поводу льда важный разговор: надо всё-таки измерять толщину льда. Мы стали сами проверять — потому что лига этого не делает – практически во всех аренах 60 миллиметров лёд. В Новосибирске я не успел проверить, не могу комментировать. На многих аренах 60 миллиметров, это в принципе недопуск. Нужно, чтобы лига это проверяла. Когда лёд 60 миллиметров, шайба будет скакать, как было в предыдущих играх. Хотел бы обратиться в лигу, чтобы на каждой арене проверяли лёд перед тем, как они выпускают команды. Есть паузы в чемпионате, пусть топят лёд, заново заливают. Чтобы мы видели яркий хоккей, иначе шайба скачет, и мы теряем зрелищность. Это уже не хоккей, а дзюдо на льду», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.