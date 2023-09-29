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The Athletic: мы не думаем, что волосы звезды «Рейнджерс» Артемия Панарина отрастут снова

The Athletic: мы не думаем, что волосы звезды «Рейнджерс» Артемия Панарина отрастут снова
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The Athletic сделал смелое предсказание относительно «Нью-Йорк Айлендерс». По мнению издания, нападающий Мэтью Барзал снова отрастит волосы.

«Самсон был библейским персонажем, который однажды сразил льва голыми руками и победил армию, используя челюсть осла. А если вы когда-нибудь пробовали сделать такое, то знаете, что это непросто. Его сверхчеловеческая сила исходила из его длинных блестящих волос; сила, которую он потерял, когда ему остригли волосы во сне.

Не уверен, что Барзал знаком с этой историей, поскольку в межсезонье он остриг свои локоны. Возможно, он просто решил изменить ощущения или сигнализирует о новой зрелости, перейдя от «обычной модели на обложке хоккейного любовного романа» к «косплею Сидни Кросби». Полагаю, это был лишь вопрос времени, когда репрессия фолликулов Лу Ламорелло прервёт его песнь. Прогноз: Барзал вернёт полную шевелюру к марту. К сожалению, мы не думаем, что волосы звезды «Рейнджерс» Артемия Панарина отрастут снова», — говорится в сообщении.

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