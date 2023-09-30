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Игнатьев: «Куньлуню» пришлось играть в тот хоккей, который был нужен «Амуру»

Игнатьев: «Куньлуню» пришлось играть в тот хоккей, который был нужен «Амуру»
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (0:2). Китайская команда потерпела шестое поражение подряд от хабаровчан на своей площадке.

«Скажем так. Гол, пропущенный в первом периоде, перевернул игру таким образом, что нам пришлось играть именно в тот хоккей, который был нужен сопернику. Мы догоняли, а они очень грамотно выстраивали оборону и имели много моментов на контратаках. Второй гол то же — одна команда преодолевала, другая нашла возможность забить. Ну и нужно отдать должное вратарю «Амура», он был на высоте, подчистил всё, что было», — приводит официальный сайт КХЛ слова Игнатьева.

«Куньлунь» занимает седьмое место в Западной конференции. Команда набрала 12 очков в 13 матчах.

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