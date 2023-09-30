Голкипер «Сочи» совершил фантастический сейв, отразив бросок в упор по пустым воротам

В эти минуты на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» принимает «Сочи». К началу третьего периода счёт 2:2.

В одном из моментов встречи нападающий «Торпедо» Николай Коваленко, выехав из-за ворот, получил шайбу. Форварда нижегородцев никто не накрывал, он смог обработать шайбу и нанести прицельный бросок. Голкипер сочинцев Михаил Бердин бросился в отчаянный прыжок и сумел парировать удар по пустым воротам с нескольких метров в упор.

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Отметим, что голкипера «Сочи» на данный момент смогли пробить только Андрей Белевич — на 12-й минуте матча, а также Бобби Линч — на 35-й минуте встречи.